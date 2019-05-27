〈台北國際電腦展〉談與華為暫停授權合作與支援 Arm坦言變數還很多

矽智財 (IP) 大廠 Arm 今 (27) 日在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 開展前，宣佈推出旗艦 IP 解決方案，定義 2020 年高階智慧型手機效能；談及宣布暫停與華為的各項授權合作與支援，Arm IP 產品事業群總裁 Rene Haas 表示，中止合作的變數還很多，將仔細觀察，目前無法透露太多細節。

Arm 今日在展前記者會，宣布推出包含 Arm Cortex-A77、Mali-G77 與 Arm ML 處理器，展望未來，Rene Haas 表示，目前最大的挑戰之一，就是市場中有許多不同的解決方案。

Rene Haas 指出，軟體選項與硬體架構清單看似永無止境，造成碎片化生態系統的擴大，讓終端到雲端的擴充性變得十分困難，對於開發人員及新技術的採用，也更為挑戰。

Rene Haas 認為，5G 將帶動對效能與效率的強烈需求，意謂著共同架構的必要性，才能讓設計與部署更便利，且為真正釋放次世代的沉浸式體驗，每個元件都必須優化，以便開發者輕易存取效能的共通工具鏈協同合作。

被問及此次針對華為暫停各項授權合作與支援的消息，Rene Haas 則說，中止合作變的數很多，將仔細觀察，目前還無法透露太多細節。

Arm 今日新品發表會上，合作夥伴聯發科 (2454-TW) 資深副總經理暨技術長周漁君也到場站台，周漁君透露，雙方在 5G 相關產品上將展開更緊密的合作，聯發科採用 Arm 處理器的的 5G 系統單晶片 (SoC)，也將在 2020 年上市。