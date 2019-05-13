惡意逃漏稅者當心 財政部擬修法加重刑期至10年、罰金上看1億元

惡意逃漏稅者要當心了，財政部擬修改《稅捐稽徵法》，針對惡意、情節重大的逃漏稅者加重刑責，未來如果惡意逃稅可能被處 6 個月以上、10 年以上有期徒刑，同時得併科罰金 1000 萬以上、1 億元以下罰金。

目前稅捐稽徵法第 41 條規定，納稅義務人如果以詐術或不正當手法逃稅，最重可處 5 年以下有期徒刑，或是併科 6 萬元罰金。

但立委抨擊目前稅捐稽徵法有漏洞，導致大戶可能逃稅 5 億元卻輕罰 6 萬元了事，財政部允諾研議修改《稅捐稽徵法》針對惡意逃漏稅且情節重大者加重刑責且得併科罰金，財政部今 (13) 日也公布法案修正預告。

根據財政部公布的法案預告，共有甲、乙、丙三案，其中甲案為「只提高罰金，但刑責維持在 5 年以下有期徒刑；罰金部分則從現行的 6 萬元提高到 500 萬元」。

而乙案則是同步提高刑責與罰金，其中一般逃漏稅刑責維持現行規定，也就是 5 年以下有期徒刑、罰金則提高至 500 萬；如果是重大、惡意逃漏稅，刑責擬從現在的 6 個月以上的有期徒刑提高至 10 年以下的有期徒刑，同時得併科罰金，罰金 1000 萬元以上、1 億元以下。

至於丙案則是從行為判定，包括消極行為與積極行為，財政部官員說，目前稅捐稽徵法只處理積極行為，不包括消極行為，此次修正稅捐稽徵法採納學者建議，可將消極行為納入法條中。

官員表示，所謂消極行為是指明知應申報卻不作為者，過去最常見消極行為，包括贈與稅與海外所得申報，有些人看準政府稽查上的作業不便，抱持僥倖心態；而積極行為則是指使用詐術、變造資料逃漏稅。

官員說明，不管是消極或積極行為，只要是重大情節者同樣可處 6 個月以上、10 年以下有期徒刑，同時併科 1000 萬元以上、1 億元以下罰金。