川普：與日本談判正取得重大進展 但此次不會達成協議

正在日本訪問的美國總統川普，週日與日本首相安倍晉三發展私人情誼，一起打了高爾夫、觀賞相撲比賽，還共進晚餐。不過週一 (27 日) 雙方就要開始切入主題，找出化解兩國貿易與軍事緊張局勢的方法。

川普週日承認，此次訪日不會達成貿易協議。不過他在推文中說，與日本的貿易談判正在取得重大進展，農業和牛肉是重中之重，「很多要等到他們 7 月大選之後，我預計數字很大！」

日本將在 7 月舉行上議院選舉，在投票之前，安倍在政治上難以承諾任何事情，尤其是農業方面，此外，也有人猜測安倍可能同時召開下院的選舉。

貿易談判仍有分歧

在川普與安倍鏡頭前的友好活動之外，兩國貿易代表們在川普威脅提高汽車關稅後，週日分別會面進行協商。

日本經濟大臣茂木敏充週六與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)，進行了 3 小時左右的協商，他表示，兩國仍有分歧，但同意「儘快達成協議」，不過對於有爭議的問題，如美國進口日本汽車的限制與匯率的條款，雙方並未討論。

日本希望借由此次的會談，可以避免代價高昂的關稅、確保雙方的軍事同盟關係，另一方面，據稱安倍尋求能在美國、北韓和伊朗的緊張局勢加劇之際，發揮協調作用。

美日領袖共同觀賞相撲 (圖片: AFP)

川普看淡北韓威脅

日本非常在意近期北韓的行動，不過川普在推文中，淡化這方面的緊張，表示北韓發射了一些「小型武器」，讓一些人感到不安，但不包括他。「我有信心金主席會遵守他對我做出的承諾。」

川普在週日晚餐前表示，他於安倍在貿易、軍事等許多不同的問題上，有過很多交流，「我認為我們度過非常有成效的一天」。川普週一抵達皇宮，成為德仁天皇上任後，首次會見的外國元首。

另一方面，川普在週末對商界領袖發表評論說，美日正在解決貿易不平衡，「消除對美國出口的障礙，並確保我們的關係中的公平和互惠，目前正朝此目標接近。」