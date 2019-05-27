〈川普東京行〉美日高峰會登場！8月將有大事發表、美日想迅速解決貿易問題

美日兩國首腦，美國總統川普與日本首相安倍晉三，於週一 (27 日) 上午在日本東京的迎賓館赤坂離宮進行了會談。川普在美日雙方的貿易談判問題上表示，「在 8 月將有大事發表。想要迅速解決未取得均衡的貿易問題」。另外在北韓的非核化，以及日人遭綁架問題的進展上，兩國間也將進行密切合作。而在緊張高漲的伊朗情勢方面，彼此間也交換了意見。在日本時間 27 日下午，這兩位美日元首，也將召開共同記者會。

安倍在會談一開始，先是向川普表達了以令和時代首位造訪日本的國賓之姿來到當地，感到非常的高興。他也想藉此，明確的向國內外傳達，日美同盟強固的羈絆。並向川普喊話「想要進行深入的議論」。

美日元首在東京迎賓館赤坂離宮進行會談。(圖片：AFP)

川普則以「在天皇登基這一大盛事之時受到款待，實感榮幸」表達了感謝之意。並提到「美日兩國的同名關係，正處前所未見的穩固」。也表示在會談中將討論到「安全保障、貿易問題，以及在北韓方面的種種問題」，特別是在貿易議題上「強烈期待美日兩國可得到恩惠及利益」。

此外，川普還說道「日本購買了許多防衛裝備，在大幅減輕貿易赤字上，必定有所貢獻」。

在北韓問題上，川普指出「正朝著良好方向發展」，「在飛彈發射與核彈實驗等的次數減少。與兩年前相比，有了大幅改善」。然而日前在河內舉行的「川金會」破局，兩國關係正處於膠著狀態。

另一方面，在日人遭到北韓綁架的問題上，安倍希望在有條件的情況下，與北韓領導人金正恩進行會面，並打算尋求美國方面的協助。在結束本日的首腦會談後，川普也預定和受害者家屬進行會面。

兩國首腦的單獨對談，也將會擴大到部長級會談。在包含午餐時間，預定將進行約 2 個小時。

自 2017 年 1 月，川普就任美國總統以來，美日兩國元首已進行了 11 次會談。而接下來在今年 6 月，川普也將再以元首的身分參加於大阪舉辦的 G20 峰會。