大摩：貿易戰再持續 受衝擊的經濟恐造成市場崩盤

美中貿易戰沒有停止的跡象，市場綜看情勢不樂觀，S&P 500 已從記錄最高點下跌 3 至 4%，上證綜合指數下跌約 7% 後，目前兩指數仍然遠高於 G20 前的水平。

市場出現高度不確定性，摩根史丹利分析師 Michael Zezas 認為貿易戰若是遲遲未消停，可能將對全球經濟造成不小的傷害，近一步可能會蔓延到整個市場，甚至造成市場崩盤。

(圖片: Investing.com)

目前 G20 高峰會是美中貿易戰有望達成協議的機會，Zezas 指出，目前關稅再加徵 3 至 4 個月，恐拖累經濟指數至少 20 至 30 個基準點，若是繼續此情形， 全球經濟增長若繼續受貿易戰衝擊而拖累 100 個基點，Fed 將被迫降息。

分析師 Zezas 說道：「經濟衰退在所難免，但近期投資人似乎低估了經濟負面影響的程度」

中美貿易戰的不確定性增加，分析師預期這番市場波動，將讓風險資產價格和美債收益率走低，美十年期債券利率 (10-year Treasury yield) 也持續走低。

隨著第一季度的美國國內生產總值第二次釋出，以及 4 月份的貿易差額。後者將提供關於貿易戰，和全球經濟狀況相當關鍵的分析與未來市場走勢，同時，消費者信心，將提供前線經濟狀況更明朗的情勢。