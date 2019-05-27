達麗首季EPS 2.3元 進軍台中傳佳績 「達麗居山」一期銷量衝破九成

達麗建設 (6177) 積極布局台中房地產市場，2019 年一口氣推出 2 個台中市場超級大案「達麗大道」與捷運 G3 站旁的「達麗居山」兩預售案，總銷達 70 億元，其中「達麗居山」潛銷時銷售成績超乎預期，23 日已進行動土，至於「達麗居山」總戶數 518 戶，潛銷期預約超乎預期，一期銷售量已衝破九成；此外達麗高雄兩大案「達麗全民萬歲」、「達麗漾 CITY」，將集中在 2019 年密集完工交屋，達麗第一季獲利 5.62 億元，每股盈餘(EPS)2.3 元表現亮眼。達麗建設董事長謝志長表示，高鐵改變台灣生活圈及台灣人生活方式，更改變達麗經營方式，達麗建設今年深根並落實於台中，結合上揚國際建築團隊進軍台中房市，「達麗大道」2019 年初開案表現相當好，而「達麗居山」更在潛銷時傳出好消息；「達麗居山」是機捷特區最大基地建案，目前「達麗居山」己拿到建照即將開工，該案距離捷運 G3 舊社站僅 300 公尺，未來更有 COSTCO 進駐，帶動周圍經濟發展，未來增值空間可期。



上揚國際建築團隊總經理林聰麟表示，在高雄連續代銷達麗建設的「全民萬歲」、「達麗漾 CITY」、「達麗東京」等建案，雙方合作相當愉快，此次在達麗建設力邀下，首度北上台中蹲點，並積極參與「達麗大道」、「達麗居山」規劃至銷售，「達麗居山」總戶數 518 戶，潛銷期預約超乎預期，一期銷售量已衝破九成。



至於達麗首季獲利表現亮眼，主要在於高雄兩大案的完工交屋，其中高雄總銷 58 億元大案「達麗全民萬歲」，今年第一季開始交屋認列，衝高首季獲利；而達麗今年將完工交屋的建案，有「達麗全民萬歲」及「達麗漾 CITY」兩大案；加上原有「達麗 101」及「世界灣」等成屋銷售，法人估，達麗今年入帳量上看 60 億元，可望挑戰歷年最大量。



至於達麗日前以 17.7 億元得標的台南歸仁土地，由於距離即將動工的三井 OUTLET 僅 50 公尺，達麗決定開發為二～三房住宅及兩樓層的購物商場，預計將分二期開發，總銷約 66 億元，預計明年預售，2023 年完工。

