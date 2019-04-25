建商股利發放超大方 達麗去年EPS 0.2元 擬配1元股利

上市建商達麗建設 (6177-TW) 去年稅後純益 4731 萬元，每股純益 0.2 元，達麗今 (25) 日董事會決議，大方配發股利 1 元，包括 0.5 元現金股利及 0.5 元；而達麗高雄大型建案「全民萬歲」上半年進入入帳高峰期，可望推升 2019 年營收及獲利。

達麗建設預計，今年推案量預估達到 120 億元，包括新北市三重仁義段兩筆個案，總銷分別在 25 億元、5 億元；台中有「達麗大道」、「達麗居山」兩個案，總銷估達 70 億元；同時，達麗建設預計今年在高雄市楠梓區還將推出一個案，預估總銷為 15 億元。

達麗高雄「全民萬歲」建案總銷為 58 億元，2018 年年底取得使用執照，目前已開始交屋，預估入帳高峰期在今年上半年，達麗高雄市的「全民萬歲」建案在預售推案時，已售出 8 成。

達麗去年營收 14.58 億元，毛利率為 35.73%，稅後純益 4731 萬元，每股純益 0.2 元，董事會決議股利案，將提交 6 月 13 日召開的股東會決議。

上市建商還包括華固 (2548-TW)，股利配發超越去年獲利，華固建設 2018 年因沒有新完工建案入帳，營收為 46.38 億元，較 2017 年腰斬，年減 55.3%，但華固在 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高，董事會也決議，每股擬配 5 元現金股利。

華固建設去年稅後純益 8.64 億元，年衰退 60.36%，每股純益為 3.12 元。