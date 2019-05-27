京城集團今年推案逾300億元 「美術皇居」總銷110億元量體最大

高雄地區房產交易轉熱，京城 (2524-TW) 集團今年新推案金額達 300 億元，為公司史上最大推案量，其中「美術皇居」 110 億元總銷量體最大，預計 9 月底正式推出。

京城建設也在高雄持續加碼購地，除 3 月以 19.87 億元，每坪 229 萬元的價格，在農十六特區購入建地 868 坪外，5 月再加碼 16.19 億元，購入左營區建地 1057 坪，今年以來購地金額已超過 36 億元，京城建設主管指出，公司目前對今年加碼購地，並沒有設定上限。

京城建設去年購地金額 7.53 億元，購入建地面積 1974.29 坪，今年來已投入 36 億元購地，至今已較去年全年成長 3.7 倍的購地金額，若扣除已興建中建案土地面積，京城建設手中仍遠超過 1 萬坪的土地庫存可供推案。

京城集團今年推案量突破破 300 億元，其中 55 億元「龍中 134 案」是針對企業辦公大樓的商辦案，住宅部分有 110 億元「美術皇居」、28 億元「逸文苑」、15 億元「忠言富民案」、8 億元「新康段」，以及預售新案如「龍中 134 案」、50 億元「愛群段案」、40 億元「橋頭案」，總計今年新推案共達 7 案，總銷金額預計達 306 億元。