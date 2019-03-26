京城售出高雄4戶店面可望Q1入帳 法人估Q1獲利有機會超越去年全年

隨著北部建商包含欣陸投控 (3703) 旗下大陸建設、愛山林建設 (2540) 等日前都喊出進軍高雄房地產，加上「韓流」效應，高雄房市業者也正面看待高雄房地產市場，其中，京城建設 (2524) 日前以 5.85 億元售出高雄鼓山區「京城」4 戶的一樓店面，據了解，已於上週交屋，可望挹注今年第一季獲利，法人預期，京城首季獲利有機會超越去年全年獲利。京城日前成交的 4 戶一樓店面面積為 557.14 坪，總金額約 5.85 億元，每坪單價為 104.9 萬元。京城去年前三季獲利約 4.57 億元，每股盈餘 1.19 元。



而京城日前獵地斥資 19.87 億元，每坪 229 萬元，購入農 16 特區龍中段 22 地號，約 867.91 坪商四土地，據了解，看好台商回流效應，未來該地段可望興建商辦大樓。



此外，京城位於美術館區的新建案預計 4 月公開發行，推案量逾百億元，而京城加計先前推出可售建案，以及今年預計推出的新建案，今年建案可售金額約逾 450 億元。