俄能源部長：貿易戰和伊朗緊張情勢讓油市「非常不穩定」

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週日 (19 日) 表示，當前的地緣政治緊張局勢正在使產油國更難以做出有助於穩定原油價格的決策。

在被問及中東地區的緊張局勢時，Novak 表示，該地區的問題正變得「越來越大」，但他也補充，美中貿易衝突也具有破壞穩定的作用。

他指出，「我們過去幾天看到中美相互加徵關稅。此外，我們也看到與該地區相關的地緣政治風險。」

他說，「這一切都告訴我們市場非常不穩定。而且，有許多因素變得更大，讓油國採取對市場至關重要的長期決策更趨複雜。」

德黑蘭和華盛頓之間的緊張局勢不斷升級，幾天前還發生來自葉門的伊朗盟友 Houthi 叛亂分子對沙烏地石油基礎設施進行無人機襲擊事件。

美國總統川普加強對伊朗石油出口及其金屬業的封殺，作為其「最大壓力」措施的一部分。在此同時伊朗宣布，如果歐洲簽署國未能拯救該國陷入困境的石油和受制裁嚴重打擊的金融業，它將終止其對 2015 年核協議的一些主要義務。

在被問及俄羅斯是否可以以伊朗友邦身份採取更多措施促進該地區的安全與穩定時，Novak 說：「我們需要盡可能充分地調整我們的關係，以便能源安全問題成為最重要的問題」

他指出，如果沒有足夠的細節，很難對上週在中東發生的事件發表評論，但他表示，「實現和提供能源安全的問題」非常「脆弱」。

他說，「石油每天都在生產。我們每天需要生產 1 億桶石油。但由於這些事件，市場的供需可能存在嚴重的差異，勢將影響能源安全。」