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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月24日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          大同              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          云辰              健和興   地球     康控-KY    
大魯閣            富邦發達          國碩              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          星通              元晶     佳和                
佳和              元大MSCI台灣          盛達              遠雄來   大統新創            
聯發              永豐臺灣加權          泰碩              統領     程泰                
昶和              富邦日本          玉晶光            威宏-KY  氣立                
三洋紡            國泰日經225          尚志              泰昇-KY  台硝                
本盟              元大歐洲50          合勤控                     元禎                
正道              元大日經225          虹堡                       永記                
瑞利              富邦恒生國企反1          互億                       毛寶                
正峰新            元大S&P黃金反1          超眾                       日勝化              
億泰              兆豐藍籌30反1          訊芯-KY                    展宇                
懷特              國泰標普低波高息          易華電                     華廣                
士紙              元大S&P日圓反1          南電                       高興昌              
燁興              富邦歐洲          杜康-DR                    東明-KY             
千興              FH彭博高收益債          陽光能源-DR                   申豐                
威致              FH彭博新興債          雷虎                       隴華                
華豐              群益道瓊美國地產                                     銘旺科              
首利              第一金工業30反1                                     翔耀                
麗正              FH富時高息低波                                     太空梭              
東訊              國泰RMB短期報酬                                     吉祥全              
錸德              富邦臺灣中小                                     奇鋐                
倫飛              國泰新興市場                                     和鑫                
虹光              新光內需收益                                     立萬利              
威盛              FH美國金融股                                     聯德                
浩鑫              新光中國政金綠債                                     泰碩                
國碩              新光投等債15+                                     玉晶光              
銘旺科            新光ICE美國權值                                     晶彩科              
統懋              宏洲                                         穎漢                
翔耀              嘉裕                                         迎廣                
太空梭            東華                                         全國電              
兆勁              大魯閣                                       華友聯              
麗臺              立益                                         皇昌                
吉祥全            佳和                                         遠雄來              
憶聲              聯發                                         夏都                
科風              昶和                                         欣欣                
力特              三洋紡                                       統領                
喬鼎              本盟                                         客思達-KY            
正達              正道                                         康師傅-DR            
晟鈦              瑞利                                         神州-DR             
聯德              正峰新                                       晨訊科-DR            
同泰              億泰                                         一零四              
新世紀            懷特                                         欣天然              
誠研              士紙                                         新海                
誠創              燁興                                         欣高                
嘉威              千興                                         jpp-KY              
聯合再生          威致                                         台數科              
尚志              南港                                         必應                
力銘              華豐                                         基勝-KY             
亞太電            首利                                         東哥遊艇            
達能              麗正                                         泰昇-KY             
太極              東訊                                         吉源-KY             
誠美材            錸德                                                             
慧友              倫飛                                                             
悠克              虹光                                                             
友勁              威盛                                                             
百一              浩鑫                                                             
捷泰              國碩                                                             
天瀚              銘旺科                                                           
迅杰              統懋                                                             
華上              翔耀                                                             
光麗-KY           太空梭                                                           
元晶              兆勁                                                             
華冠              麗臺                                                             
裕豐              吉祥全                                                           
寶徠              憶聲                                                             
皇昌              科風                                                             
陽明              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新世紀                                                           
晨訊科-DR          誠研                                                             
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           聯合再生                                                         
中福              尚志                                                             
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
新利虹            太極                                                             
國光生            誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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