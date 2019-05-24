【華冠投顧】人工盤之《搶救台股多頭大兵》！！

◆盤勢分析

焦點個股：4968 立積、5876 上海商銀、3481 群創、3406 玉晶光、8046 南電

中美貿易戰市場使原油期貨重挫 6%，10 年期殖利率曲線又倒掛了，道瓊盤中大跌 448 點，收盤收斂至 286 點；費半重挫 3.19%，收盤收斂跌幅為 1.65%。

下週一美股因陣亡將士追悼日休市，且又有「川普盤後表示美中可能達成貿易協議」的好消息，台股多頭控盤者趁機再度人工盤加持！！開盤狂拉 2330 台積電、2308 台達電、3481 群創、2474 可成、5876 上海商銀、2801 彰銀等權值股。10:00 以前氣勢如虹，一度大漲 62 點，奈何 10:00 過後後賣壓湧現…… 收盤僅小漲 19 點，成交量縮至 1,014 億。

OTC 早盤也開高攻高，10:00 過後賣壓湧現，收盤翻黑下跌 0.11% 為收最低，成交量縮至 285 億。合計上市櫃今日上漲檔數 784 家，下跌檔數 644 家。

今天強勢股有 4968 立積、3703 欣陸、5876 上海商銀、2732 六角、5288 豐祥 - KY。跌深反彈股有 6558 興能高、3081 聯亞、3563 牧德、5274 信驊、3041 揚智……

弱勢股有 3406 玉晶光、6462 神盾【以上兩檔尾盤殺很大！】、6163 華電網、6452 康友 - KY、8046 南電、6531 晶心科、9910 豐泰……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

