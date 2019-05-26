〈觀察〉美市場強勁成長+轉單 工業電腦廠貿易戰中逆勢突圍

美中貿易戰越演越烈，各電子科技大廠無不謹慎戒備，不過工業電腦業者認為，今年美國市場成長強勁，加上貿易戰轉單，雖然今年市場面臨動盪，但營運可望逆勢突圍。

工業電腦龍頭大廠研華就認為，今年來自歐美地區成長動能最明確，新興地區的印度、中東地區成長強勁，僅大中華區狀況不明、可能偏弱。研華今年前 4 月營收創歷史新高，主要動能就來自北美與新興市場強勁成長，而在動能推升下，研華上半年營收可望維持年增雙位數。

而佳世達集團旗下工業電腦廠友通則表示，近期的確看到受惠貿易戰的急單、以及轉單出現，貢獻營運表現。且友通認為，若美國針對中國產品發動新一波課稅、將迎更大一波的轉單商機。

融程電也指出，美國今年內需強勁，今年上半年美國市場成長較去年同期倍增，至於美中貿易戰也有助營運表現，主要是因為有較多的空間可以挑選較穩定、毛利較好的客戶。不過融程電預估，這個狀況差不多只會維持 1 年到 1 年半之間，等客戶找到自己的供應鏈後，轉單的效益就會淡化。

事欣科也看好美國總統川普推動美國優先等各項策政效益發酵，帶動美國經濟成長，加上產能皆在北美、墨西哥，在川普經濟政策下可望持續受惠，有利營運表現。

至於新漢則是受惠美國有意將中國安控廠納入黑名單，限制其技術使用，許多 IP CAM 的客戶在貿易戰以來也陸續轉單，可望推升該領域營收表現。

法人則認為，工業電腦業者受惠美中轉單效益，短期有助獲利表現。不過中長期來看，各家業者陸續轉移產線，加上供應連重建恐導致原料成本走揚，將是接下來可能面臨的挑戰。