〈華為風暴〉加入華為禁令 傳亞馬遜日本停止華為產品銷售

美政府對中國華為祭出禁令後，全球多家科技大廠陸續暫停與華韋的合作關係或是零組件供應，連帶影響華為的上下游廠商。如今，又一家大廠停止了與華為的合作。據報導，電商巨頭亞馬遜旗下的日本子公司亞馬遜日本 (Amazon Japan) 也已停止了華為產品的銷售。

據外媒報導，亞馬遜日本已經停止了華為產品的直接銷售，截至週五 (24 日)，所有華為產品，包含智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦等，在亞馬遜日本的平台頁面上皆被列為「無庫存」，該公司也沒有新的補貨安排。產品說明中顯示，華為商品「在操作系統中存在著嚴重問題」，顯然指的是由於谷歌決定暫停向華為供貨，華為手機將無法再使用或更新谷歌的軟體和系統服務，因此決定停止直接銷售。

亞馬遜日本表示，公司正在採取措施，以確保消費者不會購買有問題的產品。該公司表示：「為了讓用戶能夠安心的購物，我們正在討論相應的舉措。」

不過，亞馬遜日本目前仍允許第三方供應商在網站平台上銷售華為設備，不過這一決定也很可能會讓更多消費者決定遠離華為品牌。

另一方面，華為也正通過日本的其他電子零售通路來銷售公司的產品。到目前為止，仍可以在日本樂天的線上商場中找到華為的產品。

目前，日本 3 家手機大廠，包含 NTT DoCoMo、Softbank、KDDI 皆陸續停止了華為新款智慧型手機的銷售，同時也取消了客戶對新手機的預訂。