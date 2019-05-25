〈鉅亨看世界〉5G會干擾天氣預報？

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年5月25號14點0分

如果世界對於天氣預報的能力突然發生逆轉，我們再也無法在暴風雨前進行預測，那會如何？對生命財產和經濟造成的損失將會是何其巨大。然而，這卻不是無端地想像。美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 表示，如果美國聯邦通訊委員會 (FCC) 和美國電信產業能夠在 5G 方面取得成功，就很可能會因此造成天氣預報準確度倒退 40 年的情況。

目前各家電信產業都在競相部署 5G 技術，預期將能提供比現在快上 100 倍的行動網路速度。此外，更有助於降低網路通訊延遲、帶來更清晰的畫面、甚至是支援雲端和物聯網 (IoT) 技術等。然而，有科學機構發現，這項技術很可能會干擾天氣預報中使用的關鍵衛星數據，使科技發展與國家安全的議題再度浮上檯面。

NOAA 的主管 Neil Jacobs 曾在國會上表示，5G 訊號所帶來的干擾，很可能導致天氣預報的準確性下降 30%，意味著天氣預報的準確度將回到 1980 年代的水準。

康辛大學麥迪遜分校的大氣科學家 Jordan Gerth 解釋道，氣象衛星會收集水氣散發出的微弱 23.8GHZ 電磁波訊號，並將這些收集來的資訊放入天氣預測模型當中來進行天氣預報。但是，FCC 在 3 月份時賣出了頻率非常相近的 24GHZ 無線傳輸頻譜供 5G 網路通訊，這樣便會干擾到氣象衛星的資料收集。

「兩個頻率波段太過接近，可能會使水汽數據不再可靠。 」Gerth 表示，「無可爭議的是，這種水汽數據對於天氣預報模型的準確預測來說是必要的。」

氣象衛星收集水氣散發的微弱 23.8GHZ 電磁波訊號 (圖片：washingtonpost)

NOAA 和 NASA 因此期望電信商可降低 5G 發射器的頻率，以免干擾氣象衛星感測器的數據收集。美國 NASA 局長 Jim Bridenstine 曾向眾議院科學委員會表示：「NASA 與 NOAA 共同做出的評估已經確定，我們很可能會丟失大量的數據。」

然而，Gerth 認為，此舉並不能完全解決頻率干擾的問題。他表示，大氣資料並不是只有水氣可以通過無線電波收集，雨、雪、雲和冰晶等不同頻率的頻段也都有可能在未來被挪為 5G 使用。

NOAA 的主管 Neil Jacobs 表示，如果干擾造​​成的數據損失超過 2%，NOAA 可能不得不停止 110 億美元的極軌衛星計劃，這不僅對天氣預報有重要的影響，對氣候監測和許多其他應用來說也會帶來影響。

另一方面，美國海軍也在今年 3 月份寫了一份備忘錄，說明數據干擾將導致「天氣和海洋模型退化」，並且帶來「戰鬥優勢的空間辨識能力降低的風險」。