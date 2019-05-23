〈華為風暴〉一文看懂：美國禁令之下 共有哪些公司禁華為？

川普政府在上週五 (17 日) 對華為祭出禁令，將其列入黑名單，指責該公司協助北京政府從事間諜活動，並威脅將中斷其產品所需的美國軟體和半導體供應。目前，從上游到電信通路，全球已經有許多科技大廠紛紛表態跟進這項政策，並中止了對華為的合作計畫或是供貨。以下是暫停與華為業務的公司一覽：

美國半導體晶片商

包括英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US) 和博通 (AVGO-US) 等晶片製造商皆已向員工表明將不再向華為供貨，直到另行通知為止。

(圖片：AFP)

谷歌

谷歌 (GOOGL-US) 已經宣布將暫停向華為供貨，華為新的手機將無法再使用或更新谷歌的軟體和技術系統服務，包含 Gmail、YouTube 以及 Android 作業系統等。不過，在美政府核發給華為臨時許可證後，在接下來 90 天內谷歌將繼續為現有華為裝置提供軟體更新及安全修補程式。

(圖片：AFP)

Qorvo

美國射頻元件製造商 Qorvo(QRVO-US) 宣布即刻停止向華為供貨。該公司表示，由於出貨量下降，第一季營收預估調降 5000 萬美元，從 7.8-8.0 億美元下修到 7.3-7.5 億美元。在截至 3 月 30 日的一年中，華為占該公司總營收的 15%。

(圖片：QORVO)

Lumentum

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum(LITE-US) 已宣布終止向華為的所有出貨，該公司也表示將完全配合美政府的政策要求。華為約占該公司上一季總營收的 18%，去年的營收貢獻則為 11%。在停止對華為的供貨後，Lumentum 下修第 4 財季預測，預估營收從 4.05-4.25 億美元下修至 3.75-3.90 億美元，跌幅 7-8%，毛利率也從 18-20% 下修到 15-17%。

(圖片：Lumentum)

ARM

英國半導體設計大廠 ARM 已停止與華為的業務來往。該公司員工在日前收到公司內部備忘錄，表示公司的晶片設計包含了來自美國的原始設計，因此決定暫停與華為業務相關的來往，以遵守美國的禁令。

(圖片：ARM)

日本手機大廠

目前日本 3 家手機大廠 NTT DoCoMo、Softbank、KDDI 皆陸續停止了華為新款智慧型手機的銷售，接連取消客戶對新手機的預訂。

日本東芝

日本東芝公司在今日 (23 日) 表示，為了檢查供貨給中國華為的產品當中，是否包含美國生產的零組件，目前已經全面暫停出貨。

台灣電信商

目前包含中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星五家台灣電信公司已表示將停止華為手機的銷售。稱已經進貨的華為手機將會繼續販售提供給消費者，但銷售完後不會再補進新貨。