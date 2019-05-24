蘋果註冊今年將發布新機：仍為3款iPhone共11個版本

在每年新手機發布前，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 需要先向歐亞經濟委員會 (EEC) 登記新機型，而國外部落客已經在資料庫發現了 3 款共 11 個版本的新 iPhone，預計都會在今年秋季發售。

今年新註冊的手機型號，包括 A2111、A2160、A2161、A2215、A2216、A2217、A2218、A2219、A2220、A2221 和 A2223，均為運行 iOS 12 操作系統的蘋果智慧手機，註冊日期為 2019 年 4 月 30 日。

其中，A2111、A2161、A2215 預計是下一代的 iPhone XR，另外型號的版本，分別用於 iPhone 11 和 iPhone 11 Max。多種型號主要是發售的地區採用不同版本，以支援不同的頻段，在中國還會推出實體雙卡的機型。

預計今年的 iPhone 手機外觀與 2018 年均相同，但蘋果可能會採用更加無光澤的背面玻璃。目前看來，2019 年版本最重要的升級會是在相機部分。

蘋果預計會在 2019 年 iPhone XR 採用雙鏡頭模組，iPhone 11 和 11 Max 將首次採用 3 鏡頭，以提供變焦、超廣角拍攝等功能，同時預計還會加強前鏡頭的功能設計。

按照慣例，蘋果今年的三款新手機預計將採用 A13 處理器，不過蘋果並不會在今年發布的新手機中支持 5G 網路。蘋果一般選擇在 9 月發布新機型。