假帳號氾濫 臉書Q1移除了高達22億個假帳號

假帳號在網路上持續氾濫，臉書 (FB-US) 為顯示打擊假帳號的決心，該公司今年第一季移除了 22 億個假帳號，並在去年 10 月至今年 3 月份這半年間共刪除了 34 億個假帳號，創下歷史紀錄新高。

臉書刪除的假帳號數 (圖片：variety)

臉書表示：「在過去的六個月中，我們看到 Facebook 上濫用虛假賬戶的數量急劇增加。不過，我們會在這些帳號註冊後的幾分鐘內就偵測到。」該公司指出，有 99.8% 的假帳號是由臉書主動刪除的，這意味著在用戶進行反饋報告之前，臉書的自動化工具就會檢測到假帳號的存在，並且不會將他們歸類為每月活躍用戶。

至今年 3 月底為止，臉書的月活躍用戶數已經達到 23.8 億。臉書也估計，在這些月活躍用戶中當中可能還有 5% 是假的，意味著仍有 1.19 億個假賬戶活躍在網路平台上。 臉書的分析部門副總裁 Alex Schultz 表示：「針對假帳號我們主要有兩個目標，就是預防假帳號氾濫的同時，也使用戶得以真實帳號來分享內容。」

當被問及誰可能是哪些群體在製作假帳號時，臉書副總裁 Guy Rosen 表示，該公司目前沒有數據顯示是來自那些群體。不過，他表示，大部分的假帳戶似乎都是由商業促銷活動所驅動的。

Rosen 說道：「有越來越多的假帳號是由垃圾郵件發送者所生成的。」

另一方面，臉書表示，Facebook 有能力偵測出 95% 可能會被用戶檢舉成「有害內容」的發文，其中包括假帳號、垃圾資訊、恐怖主義宣傳等。接下來該公司將著重在「仇恨言論」的審查，目前相對有害的內容中，只有 65% 的仇恨言論被偵測出來，儘管如此，也較去年有所成長，一年前的比例為 38%。

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 指出，公司對監管方面的支出已經大幅增加，他進一步表示，今年投資於安全系統的資金預算，將超過該公司在 2012 年上市前 1 年的整體營收。