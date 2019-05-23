貨幣戰來臨？各國央行正出手應對

儘管中美貿易戰還未明確演變成貨幣戰，外匯市場卻早已成為競技場，新興貨幣本月份相繼不支倒地，迫使各國央行提出相對應的防禦對策。

本月份各主要貨幣對美元幾乎全盤皆墨。受到貿易戰的不確定風險影響，資本大舉從新興市場外逃，除了日圓等避險貨幣外，其他包括韓元、人民幣及印尼盾等表現敬陪末座。

市場最關注焦點，在中國將如何應對疲弱的人民幣與大量的資本流出。儘管中國人行持續將匯價訂在高於市場預期，但從選擇權交易來看，市場預期今年年底之前，人民幣破 7 的機率，逼近 4 成，這是金融危機以來前所未見的水準。三月時，預期破 7 的機率只有 1 成。

德意志銀行分析師 George Saravelos 認為，人民幣的貶值，從另一個層面上來看，是在抵銷了關稅提高帶來的影響。

儘管貨幣適度的貶值，有利於出口，然而大量資金外逃造成的貶值，將引起更多金融問題，影響經濟及市場穩定。

近期印尼受到外貿衝擊，貿易赤字擴大至歷史新高，印尼央行表示將出手干預匯市。貨幣經理人 Lisa Synning 認為，印尼盾通常在強勢美元下，成位最受衝擊的貨幣之一。同時，韓國央行與財政部也在近日召開緊急會議，商討應對政策。

Nordea Investment Funds 的資深分析師 Sebastien Galy 認為，為了穩定匯價，新興國家的外匯存底將大量被消耗，同時，市場趨勢將迫使投資人擁抱美債。「最後的贏家只有一位，那就是美元。」Sebastien Galy 表示。