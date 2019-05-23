〈台積技術論壇〉5奈米一期已進場裝機 明年Q1量產

台積電 (2330-TW) 今 (23) 日舉辦技術論壇，今年台積電總產能將以 7 奈米成長最多，第二代加入 EUV 的 7 奈米預計第 3 季量產，今年 7 奈米總產能將增加 1.5 倍，達到 100 萬片約當 12 吋晶圓。而 5 奈米一期也已開始裝機，預計明年第 1 季量產。

對於製程技術進程，台積電總裁魏哲家指出，台積電 7 奈米製程技術已於去年量產，目前市面看到的 7 奈米產品，都是由台積電製造的，而 7 奈米加入 EUV 的加強版也已完成，且良率已與第一代 7 奈米一樣；6 奈米則是 7 奈米的優化版本，矽智財 (IP) 可與 7 奈米相容共用；5 奈米則已完成試產。

台積電在過去 5 年內，共投入近 500 億美元擴增產能，今年資本支出也將維持原先預估的 100 億至 110 億美元。魏哲家表示，目前台南 18 廠 5 奈米一期已開始裝機，未來將持續投資台灣，除 5 奈米一期、二期、三期外，3 奈米也已經找好地。

台積電發言人孫又文表示，5 奈米預計明年第 1 季量產，而 3 奈米量產時間雖未定，但新技術推進時程約 2 年時間，目前 3 奈米進展不錯，包括規格與製程技術等幾近界定完成。

台積電 2 廠及 5 廠廠長簡正忠則指出，今年台積總產能將擴增至 1200 萬片約當 12 吋晶圓，年增 2%，其中，以 7 奈米產能成長最多，第二代加入 EUV 的 7 奈米預計第 3 季量產，今年 7 奈米總產能預計將增加 1.5 倍，達到 100 萬片約當 12 吋晶圓。