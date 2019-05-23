避險成本居高不下 壽險業前4月匯損830億元 但淨值回升4819億元

金管會今 (23) 日公布國內保險業今 (2019) 年 4 月匯損情形，由於避險成本居高不下，整體壽險業 4 月匯兌損失仍有 201 億元，累計前 4 月匯損達 830 億元，不過因為國內外資本市場回穩，壽險業淨值也持續回升，單月淨值再拉升 829 億元，前 4 月已回升 4819 億元。

整體壽險業 1 月匯損為 226 億元， 2 月匯損稍見改善微幅縮至 185 億元，但 3 月匯損又擴大到 218 億元，4 月匯損則略降至 201 億元。

保險局統計，截至今年 4 月底，壽險業匯兌利益雖有 667 億元，但是避險成本高達 1358 億元，動用 139 億元外匯價格準備金，因此，今年累計前 4 月匯損仍高達 830 億元，比去年同期累計匯損 687 億元還是高。

不過，隨著全球股市與債市今年以來反彈，壽險業淨值也持續回升，截至今年 4 月底壽險業淨值已回到 1 兆 5720 億元，單月淨值再拉升 829 億元，年增 2439 億元或 18.4%，若與去年 12 月底的 1 兆 091 億元相比，等於今年以來增加 4819 億元。

此外，壽險業 4 月稅前獲利為 476 億元，較去年同期減少 58 億元或 10.9%。

至 4 月底，新臺幣兌美元匯率貶值幅度為 0.56%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額已達 699 億元，創近幾年來新高水位。