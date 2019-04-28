〈報稅看這裡〉房貸利息列舉扣除額 留意六大重點

5 月報稅季節進入倒數階段，為減輕民眾購屋負擔，在符合一定條件情況下，房貸利息可列舉扣除額，每戶以 30 萬元為限，但台北國稅局提醒，列報房貸利息列舉扣除額需留意六大注意事項，以免資格不符遭國順稅局剔除，白忙一場。

台北國稅局表示，每逢報稅季節，常有民眾詢問列報房貸利息扣除額的條件是什麼？又該準備什麼證明文件？台北國稅局特別整理六大注意事項，列報前務必備妥相關資料。

首先是，必須是自用住宅，也就是房屋必須登記在納稅義務人、配偶或受扶養親屬名下，並且必須符合「自用」規定，換言之，若名下登記房屋出租或供營業使用，就無法列報申請房貸利息扣除額。

第二、必須是跟金融機構借款所支付的利息，不含民間私人借貸，且如果是為了修繕房屋、消費性貸款，同樣不可申請列報，過去經常有民眾以房屋作為擔保借貸，因資金用途並非用來支付房貸，因而在列舉申報時遭國稅局剔除。

第三、非購屋的增貸金額產生的利息也不能申報，最常見的例子就是民眾房貸搬家，或是向另一家銀行辦理貸款，償還既有的房屋貸款，台北國稅局說明，民眾列報扣除額，僅限於原購屋房貸未償還額度的利息，換言之，新貸款部分如果超出原房貸未償還額度，還是會被歸類增貸，同樣不能列報扣除。

第四、每一個申報戶以一屋為限，如果是把原本分屬 2 個門牌號碼的房屋打通成一戶，並以 2 間房屋名義向金融機構借貸，還是只能選擇其中一屋的利息列報。

第五、購屋借款利息的扣除，以當年實際支付的該項利息支出減除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，申報扣除，每年扣除額不得超過新臺幣 30 萬元。

最後、列報扣除額務必備妥相關文件，包括當年度的利息單據正本，如果單據上沒有載明申報房屋坐落地址、所有權人、房屋所有權取得日、借款人姓名或借款用途，必須要自行補註並簽章，並提示建物權狀及戶籍資料影本。