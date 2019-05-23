盤前財經大事搶先讀2019年5月23日

今日操盤前瞻

台灣經濟部發布 4 月工業生產指數、及批發、零售、餐飲營業額

台灣央行 108 年 4 月五大銀行新承做放款平均利率

日本公布 4 月通膨率

德國公布 5 月 IFO 商業景氣

法人說明會：瑞昱、廣達、中華電、永豐金、力旺等

股東會：泰山、漢來美食、勝一、遠雄來、高野、農林、強生、晶達、光聯、元大期、悠克等

增資股上市：國光生、群電、長園科

紐約匯市—失序脫歐陰霾壟罩 英鎊跌至今年最低水準

週三 (22 日) 交易，英鎊兌美元下跌至貼近今年以來最低水準。數據顯示英國 4 月份核心通膨加速至年率 2.1%，超過了英國央行設定的 2% 目標，增加央行升息壓力。閱讀全文...

美股盤後 — 費半摔！高通反壟斷案敗訴 美新關稅大砲 G20 前準備就緒

由於美中談判持續陷入僵局，美國財政部長梅努欽週三 (22 日) 表示，至少一個月後美對中可能祭出剩餘 3000 億美元關稅，此外，受到高通反壟斷案敗訴，科技股走低，零售商股價下跌也抑制市場情緒，週三美股四大指數同步下滑。閱讀全文...

高通「反壟斷案」敗訴 須與蘋果重新談判授權協議

上月風光與蘋果和解，結束全球專利戰後，高通企業危機再度來襲，美國聯邦法官 Lucy Koh 週三 (22 日) 裁定，高通違反反壟斷法，其專利費過高並扼殺晶片市場關鍵性的競爭，下令高通重新與客戶談判專利授權協議。閱讀全文...

華為風暴衝擊我電子科技業 投信：台商靠三優勢可望躲過一劫

華為風暴重挫電子科技類股，台股相關類股也淪為重災戶，法人認為，貿易戰雖是干擾市場最大雜音，但我國科技業仍具備轉單效應、應變靈活與高性價比等三大優勢，可望在貿易戰中找到新契機。閱讀全文...

奇景攜手廣達推智能視覺解決方案 有望帶動筆電成長動能

奇景光電與子公司 Emza 今 (22) 日宣布，推出 WiseEye 2.0 筆記型電腦智能視覺解決方案，將能有效降低筆電能耗並提升用戶體驗，廣達 (2382-TW) 也將在下一代筆電中置入 WiseEye 2.0，預計將為高階筆記型電腦帶來新的成長動能與應用體驗，此款解決方案也將在月底電腦展中發表。閱讀全文...