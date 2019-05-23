手機需求放緩+貿易戰+華為效應 瑞銀調降蘋果目標價

瑞銀 (UBS) 分析師表示，對 iPhone 的需求放緩、貿易戰的逆風和華為之爭可能產生的連鎖反應，對蘋果 (AAPL-US) 來說並不是好兆頭。

這家瑞士銀行將 iPhone 製造商的 12 個月目標價格從之前的 235 美元下調至 225 美元。蘋果週三 (22 日) 收於 182 美元。

瑞銀仍然給予該股「買入」評級，但引用了對 6 國 近 8000 人的調查，顯示消費者並不急於升級他們的手機。瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週三在給客戶的報告中表示，就 iPhone 而言，除了中國之外，「購買意向」似乎在所有地區都處於較低水平。

Arcuri 表示，「鑑於疲軟的智慧手機市場和持續的美中貿易問題，我們認為略低的本益比是謹慎的。」

由於華盛頓和北京仍陷入貿易僵局，蘋果股價在 5 月受到重擊。截至週二 (21 日) 收盤，本月以來下跌 7%。5 月初，美國對價值 2000 億美元的中國商品加徵 25% 的關稅，中國透過增加對美國 600 億美元的進口商品加徵關稅進行報復。

蘋果的大部分供應鏈都在中國大陸，包括負責 iPhone 最終組裝的富士康。蘋果的中國業務在其第 2 財季佔據超過 100 億美元，超過銷售額的 17%。

Arcuri 還表示，「華為案例」可能會間接影響蘋果。《華爾街日報》報導稱，由微軟 (MSFT-US) 和戴爾投資的微晶片公司指責中國科技巨頭華為及其一位高管竊取商業機密。上週，美國商務部將該公司列名至實體名單，意味著美國企業必須獲得許可才能與華為合作。

Arcuri 說，「蘋果並沒有受到直接影響，但某種程度的衝擊是可能的，」「美中之間的談判正在進行中，並且已經對一些關鍵項目進行了延期，但我們的確認為民族主義反應，類似於 11 月逮捕華為財務長時所出現的，似乎很可能並且會影響 iPhone 的銷售。」

瑞銀不是唯一對蘋果持謹慎態度的投行。高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Rod Hall 在給客戶的報告中表示，如果蘋果的產品在中國大陸被禁售，蘋果的獲利可能下跌 29%。

可以肯定的是，Arcuri 表示，如果利空出盡，蘋果可能會反彈。

他說，「經過一年受中國需求放緩和延長手機更換週期的影響，我們認為隨著這些利空因素減弱，iPhone 可能出現成增長。」