技術分析師警告：特斯拉可能再跌10%才會觸底

特斯拉 (TSLA-US) 股價今年以來呈現失控走勢。這家電動車製造商 2019 年以來已經下滑近 40%，可能成為有史以來最糟的年度表現。由於對債務增加和對中國曝險的擔憂，摩根士丹利預估在最糟的情況下其股價可能下探 10 美元，遠低於之前的預測值 97 美元，報告一出，該股再次暴跌。

Oppenheimer 首席技術分析主管 Ari Wald 表示，該股在今年遭到極度拋售後可能會出現短期反彈，但預計這種走勢難以支撐太久。

他指出，「對於我們這種喜歡高動能和長期持有的投資人來說，更重要的是其走勢遭到破壞，而對基金而言其他地方的吸引力更大。」

根據走勢圖分析，Wald 表示特斯拉在反彈之前可能會再跌一波。

他說，「當股價跌破 250 美元時，跌勢就會開始加速下降。那是關鍵支撐點。正常情況下，先前的支撐點會轉變成阻力點，也就是我所看到的天花板。現在隨著這波跌勢，該股重新回到 2014 至 2016 年期間的大部分區間。該範圍的底部是 180 美元，這將是下行的大支撐位。」

180 美元的目標價代表較目前水平再下跌 10%，也較特斯拉 8 月創下的 52 周高點下跌 54%。

曾是特斯拉粉絲的 Joule Financial 分析師 Quint Tatro 也對該公司的前景失去信心。

他表示，「我們曾經相信它的成長故事，嘗試接受整個概念和發展背景。但基本面從未出現過，後來我們試圖再次嘗試相信這位企業家，但幸運的是，我們很久以前就放棄了，而且再也沒有接觸過，」「該公司顯然需要籌集資金，負面新聞的風險很大。」

然而，他卻利用另一種方式將自己列為投資人，也就是將投資該股作為他孩子的教學工具。

Tatro 指出，「作為一位父親，想像我一樣能成為這支股票買家的唯一方式，是作為教育方式，為孩子們買進一些特斯拉股票，放進他們的監管帳戶中，這樣之後任何時候他們在路上看到一輛特斯拉，他們就可以指著它說他們擁有該公司的一部分。」