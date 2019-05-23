〈高通反壟斷案敗訴〉高通商業模式面臨挑戰 分析師：恐顛覆當前手機產業

在美國聯邦法官裁定，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 在手機市場上非法壓制競爭，並收取過高的授權費用之後，不僅現階段高通的商業模式遭到挑戰，還可能顛覆當前智慧手機產業的經營模式。

聖荷西美國聯邦地區法官 Lucy Koh 做出這項裁定，並在週二深夜公布。法官認可聯邦貿易委員會 (FTC)2017 年所提的訴訟，認定高通的做法妨礙競爭。

法官說，高通多年以來授權許可的做法，扼殺了部分晶片市場的競爭，並且在過程中損害了競爭對手、代工企業，乃至於終端消費者。

高通表示將尋求立即中止執行和上訴。高通執行副總裁兼總法律顧問 Don Rosenberg 說：「我們強烈反對法官的結論、她對事實的解釋及其對法律的應用。」

高通股價直接受到衝擊，週三重挫 10.86 %，創 2017 年 1 月 23 日以來最大跌幅。

高通商業模式恐生變

Koh 法官認為，高通現在依據公司整支手機銷售金額的百分比，向商家索要授權許可費，這是不合理的，他們應該依據手機價值 15-20 美元的 modem 晶片，來收取費用，而不是整支手機。

Koh 說：「通常要求專利使用費用，並不是基於整個產品，而是基於最小的可銷售單位。」

研究專利訴訟的智財權專家 Florian Mueller 表示，這次裁決並未限制高通可以繼續收取授權許可費，但是卻影響了他們可收取費用的重要槓桿。由法官的裁決，明確認定高通索取的費用過高。

Koh 還責令高通公司與客戶真誠地談判，或重新談判授權條款。如此一來，上個月他們與蘋果達成的協議，也可能必須重訂。

影響手機產業發展

法官還要求，高通與客戶談判時，不得採取不公平的做法，例如威脅停止供應高通晶片。此外，高通也不得拒絕其他晶片製造商獲得專利許可。同時，高通必須在未來 7 年接受觀察，確保繼續遵守協議。

另外，Koh 禁止高通簽訂晶片供應排他性協議。這包括與蘋果、三星和另外 5 家手機製造商已經達成的協議，Koh 認為，這些排他性協議可能「阻止競爭對手」參與 5G 市場競爭。

Mueller 表示，儘管高通將上訴，並尋求法院在上訴期間不能強制執行，但這仍一判決仍具有重大意義，甚至有可能終結高通長期依賴授權的商業模式，帶來智慧手機產業的重大變革。

司法部看法未被接受

相對來說，川普政府近來一直努力保護高通，讓其不受裁決影響。美國希望在 5G 的技術保持全球領先，而高通就是這場戰局的重要關鍵。

提起訴訟的 FTC 是一個獨立聯邦機構，主要目的要保護消費者權益。司法部在這次案件中提出論據，試圖弱化 FTC 的立場。司法部認為，即使高通敗訴，如果沒有額外的聽證會和辯論，法院不應該施加任何處罰或條件要求。

但是 Koh 拒絕了司法院的論點。