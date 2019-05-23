高通贏了蘋果專利戰 卻輸了這場重要的反壟斷官司

上月風光與蘋果和解，結束全球專利戰後，高通企業危機再度來襲，美國聯邦法官 Lucy Koh 週三 (22 日) 裁定，高通違反反壟斷法，其專利費過高並扼殺晶片市場關鍵性的競爭，下令高通重新與客戶談判專利授權協議。

根據該法官的判決書中寫道，她要求高通與其合作夥伴、客戶重新進行談判，必須以公平合理的價格授予競爭對手專利權，也不能跟客戶簽訂獨家供應協議，未來 7 年中將接受監管。外界認為，高通已輸掉一場顛覆其商業模式的重要官司。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 早前提告高通，指控高通濫用市場優勢，透過其壟斷地位，非法壓制手機新品市場、通訊行業競爭，如今判決出爐，敗訴的高通必須重新與蘋果談判，目前與蘋果簽訂的授權協議可能會受到影響。

高通週三 (22 日) 隨即發表聲明，該公司將立即尋求暫緩法官的判決，並加速向美國聯邦第九巡迴上訴法院進行上訴。

4 月 16 日高通與蘋果達成世紀大和解，結束多年的全球專利大戰。雙方達成為期 6 年全球專利授權協議，自 2019 年 4 月 1 日起生效，包括 2 年的延期選項和長期晶片組供應協議， 蘋果還必須支付高通款項，據了解金額至少達 45 億美元。

分析人士預測，高通敗訴後，其與蘋果的協議可能會自動失效。外媒引述消息人士表示，蘋果和高通之間的授權協議中沒有規定，如果 FTC 打贏對高通的訴訟後，蘋果可以變更該協議。

週三 (22 日) 高通的這項裁決，將促使其徹底改變其不公平的商業模式。伯恩斯坦 (Bernstein) 在高通敗訴出爐後向客戶表示，高通業務模式的變化，將存在很大的不確定性。

伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 表示：「實際上我們不知道接下來會發生什麼？重新談判授權協議可能很麻煩，當然高通此時最不需要的就是圍繞授權業務的不確定性。」

Stacy Rasgon 表示：「任何上訴都可能需要時間，同時也會抑制高通股價。」

伯恩斯坦對高通股票的目標價為 85 美元，約莫當前股價上漲 23%，重申高通「符合市場表現」的評級，高通週三股價重挫近 11%，至每股 69.31 美元。