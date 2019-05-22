【運達投顧】台股碎步攻堅的交易策略

◆盤勢分析

運達投顧 黃紫東 策略分析師

先來關注貿易戰的後續狀況，美國商務部 20 日宣布放寬對華為的限制，發布 90 天的臨時許可證，允許華為可在期限內購買美國產品，維持既有通信網路營運、及手機軟體升級，目前華為事件市場普遍的看法是暫緩一口氣。

但我們從中國的角度來切入這個事件的後續。1. 後面還有 70 家黑名單企業等著公佈 2. 華為總裁的強硬回應，任正非不僅是華為總裁，也是中國共產黨黨員及中共十二大代表。投資人可以很明顯的推估，他的言論一定不可能僅僅代表華為，而是在中國政府授權的決議下，所做出的應對。華為若可以全面採用本土的應用服務，也早就採用了，所以勢必會承受一段時間的亂流期，加上川普對中國強硬態度的反制，投資朋友要抱著警覺的態度。

在這一段操作過程，要把台股和國際政策及全球市場的對照比重加高，之前也就籌碼分析，雖然沒有再度重挫的風險，但因為散戶籌碼稍微往多方看，另外 5/14 大盤打了半支腳後拉回，在這邊願意撐住，至少代表控盤者的企圖心，但要說馬上發動，在籌碼上也還看不出來，目前還是適合貼著盤面操作，真正的交易贏家，深知等待的重要性。

目前為止台股承受最大的風險來自於匯率，新台幣這一波連日的重挫，記得! 是重挫!! 若是在央行控制的情況下，台幣的貶值可以當作對電子族群中長線的利多，但這一輪的重貶，明顯不完全是央行的操作，而是外資避險策略的資金配置問題，那就代表後續台股上漲必要的動力減少了。

所以整體的操作策略就出來了，避開後續可能捲入貿易戰的電子產業個股，現在的貿易戰進入短兵相接的階段，有上漲也要以反彈視之。我們依然聚焦在內資以及內需個股，這一段不只不會賠甚至大盤拉回還逆勢上揚。長線的像上海商銀 (5876)、和泰車 (2207)，有特定資金的推動，多頭延續了整季都沒有回檔，而包含了食品、生技、營建類股，全部類股都有一小段操作的空間。

※運達投顧 黃紫東 策略分析師 撰寫

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。