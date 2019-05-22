傳蘋果仍在繼續自駕車計畫 正建造大型汽車試驗場

據報導，蘋果 (AAPL-US) 正在加州建造大型汽車試驗場，Roth Capital Partners 金融分析師 Craig Irwin 表示，蘋果今天仍在繼續實施名為泰坦 (Titan) 的汽車計劃。

Irwin 表示：「蘋果正在加州建造多個非常大的駕駛試驗場所，他們在電池方面做進行了一些有趣和令人興奮的事情。這意味著什麼？泰坦項目絕對沒有死。」

泰坦計畫被認為是蘋果品牌汽車的起源。據報導，蘋果的目標在於製造一輛完整的汽車，某些蘋果已發布的專利似乎也支持這一點。蘋果最早在 2014 年開始這項汽車計畫，並將它命名為「泰坦計畫」。不過蘋果隨後的造車計畫可說是一波三折。

蘋果在 2019 專利申請部分設計圖 (圖片: appleinsider)

蘋果在 2016 年向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上呈文件，表明蘋果計畫通過用機器學習來提升產品和服務，其中也將包括汽車和運輸產業，以期在自駕車開發領域中獲得更多自由度。然而，在同年，蘋果解雇了數十名泰坦計畫員工，似乎轉向為其他汽車公司開發軟體系統，而不再是生產任何汽車硬體。

然而在 2017 年蘋果取得加州機動車管理局的自駕車道路測試許可。同年 6 月，造車計畫也得到庫克證實。此外，也傳出消息表示蘋果正與中國公司 Contemporary Amperex Technology 合作開發電池，隨後蘋果申請跑車中的高壓電池電源轉換器的專利也浮出水面。

今年 3 月，更是傳出特斯拉電動系統主管 Michael Schwekutsch 加入蘋果的一個特殊計畫團隊，並肩負著蘋果一些最機密的研究計畫。據悉，這些機密計畫當中就包含了開發自動駕駛汽車的「泰坦計畫」。