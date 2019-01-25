Apple Car不玩了？傳蘋果裁員泰坦計畫200多人 發言人：只是調到其他部門

知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 本週甫解雇了『泰坦計畫』內 200 多名員工，該計畫為秘密的自動車部門。

蘋果發言人承認此一裁員行動，但稱公司仍認為該領域具有商機：

「我們有一個才華洋溢的團隊，致力於蘋果自動化系統和相關技術。由於該團隊今年聚焦一些關鍵領域，所以一些群組將改調至公司其他計畫，他們將支援全公司機器學習 (ML) 和其他計畫。」

「我們持續認為自動化系統內有巨大機會，蘋果也有獨特能力可以貢獻，這是迄今最有野心的機器學習項目。」

今年 9 月，特斯拉前進階工程副總裁 Doug Field 加入蘋果秘密的自動車部門，與 Bob Mansfield 一起領導『泰坦』團隊，本週的解僱行動有可能是新高層加入後的重組行動。

遭『泰坦』計畫重組波及的員工仍留在蘋果，只是調派至公司其他部門。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 一直將健康計畫視為蘋果未來的關鍵，反而近幾個月對汽車項目三緘其口，似乎從一開始謠傳的「Apple Car」縮減規模至專注於軟體方面。

2016 年蘋果也改變策略，解雇了同一團隊的雇員。全面自駕的汽車仍舊在實驗階段，就算是產業領導者如 Waymo、Cruise 和特斯拉 (TSLA-US) 也是如此。