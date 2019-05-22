人行將再發離岸央票 逼退人民幣空頭

昨 (21) 日傍晚，中國人行在官方微博宣布，將在近期內再度於香港發行人民幣央行票據。中國人行離上次發行不到一周，再度公布發行離岸央票，明顯向投機客示警不要肆意作空人民幣，同時也表達人民幣保「7」決心。

在上述消息發布後，昨日傍晚在岸、離岸人民幣紛紛走升約 100 個基準點，在岸人民幣兌美元升破 6.91，離岸人民幣兌美元則逼近 6.93。

今 (22) 日，截至 07:50 為止，離岸人民幣近一步走升，突破 6.93 關卡，暫報 6.9296，升值 43 個基準點。

圖: 東方財富網，離岸人民幣即時走勢

外資外匯交易員指出，離岸人民幣規模也就約人民幣 6000 億元，中國人行短期內連發兩次離岸央票，將對人民幣走勢產生明顯效果，作空人民幣壓力大。

此外也有交易員表示，密集的央票發行將對離岸人民幣流動性產生一定影響，提升借人民幣來放空的成本，同時也釋出強烈穩定人民幣的訊號。

渣打認為近期有一部份的市場觀點對中國人行會放棄穩定匯市的臆測並不實際。雖然近期中國股匯市有所波動，但與去年相比算是相對平穩。而中國人行發行離岸央票也是為了穩定市場對於未來人民幣走向的預期。

瑞穗銀行指稱，離岸與在岸人民幣價差持續擴大顯示離岸人民幣貶值氣氛高漲，導致中國人行出手緊縮流動性，打壓離岸人民幣作空情緒。若中國人行是為了人民幣流動性管理、支撐即期價格，發行期限有可能更短。