韓元亞洲表現最差 韓方將開緊急會議

根據《彭博社》報導，市場不確定性推升美元強漲，亞洲貨幣難逃下挫命運，其中韓元已跌至兩年半的新低。為了因應韓元的急跌，韓國當局將召開緊急會議，思考政府下一步相對應的對策。同時，市場對於韓國央行降息的預期也提高。

今 (22) 日 美元對韓元匯率為 1193.25(截至截稿前)，逼近 1200 的整數關卡，統計今年以來，已經大跌 9.32%，是亞洲表現最差貨幣。台幣也不惶多讓，今年以來兌美元已下挫 7.15%。

韓元走勢 資料來源: Bloomberg

韓國央行表示，儘管中美貿易戰將影響到韓國的出口，不過市場似乎過度放大解讀，韓元弱勢的反應，已超出韓國本身的經濟基本面。韓國第一季 GDP 季增率縮減 0.3%，是五個季度以來第一次出現萎縮，製造業與公用事業的縮減是主要原因，同時也反映出口貿易不確定性帶來的衝擊。

本月份韓國央行與財政部已針對市場動盪，會面不下八次，而近期韓元的重挫，令韓國當局再度度召開緊急會議，商討因應的措施。

韓國央行在去年升息後，近半年維持利率在 1.75% 不變。然而近期經濟的疲弱，與全球貿易戰的升溫，令市場對於韓國降息的預期提高。

韓國智庫 (KDI) 在今日發表的報告中也表示，韓國央行應該進一步放鬆貨幣政策，來應對疲軟的內需消費與外貿需求，同時提振通貨膨脹。KDI 也下修今年全年的經濟成長率預測至 2.4%，低於去年的預測值 2.6%。