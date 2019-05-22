貿易緊張局勢加劇 聯合國下修全球經濟成長預測

由於國際間貿易緊張局勢、國際經濟政策不確定性和商業信心疲軟，聯合國 (UN) 在週二 (21 日) 宣布下修全球經濟成長預測。

根據聯合國經濟和社會事務部 (DESA) 的年中世界經濟形勢和展望 (WESP) 報告顯示，受到不同程度的國內外因素影響，所有主要發達經濟體和大多數發展中地區的經濟成長前景都有所減弱。在今年 1 月份時，聯合國經濟學家就曾警告表示「即將出現風險」。五個月後，由於貿易戰和關稅增加，這些擔憂似乎得到了證實。

報告中預測，2019 年的全球經濟成長為 2.7%，2020 年的全球經濟成長則為 2.9%，均較 2018 年的 3.4% 顯著下降。

同時，報告中也警告，如果貿易緊張局勢進一步加劇、氣候變化的影響加速、或者財政狀況突然惡化，全球經濟放緩的程度可能加大或是時間更久。

聯合國首席經濟學家兼經濟發展助理秘書長 Elliott Harris 呼籲，各方須採取更全面和更有針對性的政策來應對經濟衰退。他在聲明中表示：「越來越清楚的是，能促進可持續發展的政策，需要的不只是 GDP 成長這個指標，同時也需要更有力的經濟績效指標，以適當反映不平等、不安全和氣候變化所帶來的成本。」

全球經濟的疲軟使得教育、健康和氣候等領域的重要投資面臨風險。發展中國家更可能因此受到重創，特別是那些經濟嚴重依賴可能受到關稅加徵和報復措施影響市場的國家。