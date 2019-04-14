G20財長會議承認全球經濟成長放緩 呼籲別讓貿易緊張升級

全球主要大國的財政官員承認，全球經濟正處於成長放緩。官員警告，下半年經濟雖然預計轉佳，但風險仍然存在，主要來自世界兩大經濟體美國和中國之間的貿易爭端。

G-20 財長和央行首長 12 日結束在華盛頓為期兩天的會議，擔任會議主席的日本財務大臣麻生太郎總結表示，「全球經濟增長仍在繼續，但增速低於 10 月份的預期。」

不過，G20 財經官員相信，由於美國聯準會與其他央行的利率政策轉變，預計今年下半年成長將回升。

日本今年首次擔任 G20 主席國，並尋求在 6 月份於日本舉行的峰會上，就其各種議程達成具體協議，包括從新的國際稅收框架，到解決全球貿易不平衡 。

麻生表示，全球的不確定性升高，特別是必須注意貿易緊張局勢的升級。此外，政策不確定性和地緣政治風險升級的可能性，以及在金融脆弱性升高的背景下突然大幅收緊金融狀況，也值得憂心。

麻生認為，貿易摩擦必須從多邊的宏觀經濟角度出發來考量，而不是雙邊的貿易收支。

他強調，「必須堅持自由貿易體系」，正由於自由貿易，才使得二次大戰後遭受破壞的日本和德國再次重建，並成為經濟大國。

國際貨幣基金 (IMF) 下調對全球經濟成長的預測，從去年的 3.6% 在 2019 年減至 3.3%，這是自 2009 年經濟衰退以來的最低點，並預計今年全球貿易成長率僅為 3.4%，低於 2018 年的 3.8%。

日本央行總裁黑田東彥表示，G20 官員認為 IMF 的修訂預測「極有可能」，但所有國家都需要盡其所能促進經濟增長。

黑田說，央行需要注意全球增長面臨的風險。 G20 國家必須確保，他們不會採取措施造成風險提高，相反地，還要採取措施減少風險。