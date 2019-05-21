〈富驊台翰結盟〉入股台翰後將可見綜效 富驊獲利吃補丸

富驊 (5465-TW) 今 (21) 日宣布，擬斥資 6.905 億元，透過私募及購買 2 間投資公司，取得台翰 (1336-TW)41.16% 股權，預計股權認購將於 6 月底前完成，而富驊入股台翰後，將可認列營收與獲利，法人估富驊一年將可增加約 25-30 億元營收、純益也可增加 4000-5000 萬元，以明年全年認列來看，富驊純益將可望突破 1 億元。

富驊近期瞄準多角化經營，董事長柯吉源表示，看好台翰在全球主要多功能事務機、印表機品牌大廠 Epson、Brother 高市占，加上台翰長期布局東南亞市場，在雙方原有客群不同下進行策略結盟，可結合雙方資源，拓展新業務領域，提高競爭力，同時也可降低近期美中貿易關稅加劇的影響。

柯吉源也解釋，不用偉訓 (富驊母公司) 購買台翰股權，而是透過富驊購買，原因在於透過富驊買，台翰營運好，富驊跟偉訓皆可受惠，柯吉源也憶及，當年偉訓入股富驊時，原本只要買富驊位在東莞的廠，但因中國土地賦稅問題複雜，就透過入股把問題簡單化，他笑說，這就像想買一杯牛奶，卻牽了一頭牛回家。

展望未來，柯吉源看好台翰發展，一方面是雷射列表機將進入換機潮，台翰是主要生產廠商之一，加上入股後，台翰能透過偉訓及富驊，發展醫療相關服務，對富驊來說，也能利用台翰東南亞的生產線，降低美中貿易中的關稅成本，同時將自身產品的客群從美系拓展到日系品牌廠。