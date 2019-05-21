晶技Q2起營運向上擺脫谷底 網通產品比重將拉升

全球新世代通訊建置競賽進行中，石英元件廠晶技 (3042-TW) 預計，今年第 1 季為營運最谷底，第 2 季可望緩步走揚，今年營收估較去年小幅成長，網通與無線藍牙耳機應用，都將進一步擴張，其中網通營收比重，將從去年 34%，提升到今年 36%，年增 2 個百分點；另外美國制裁華為，晶技則重申，並未感受到下單的變化。

另外，晶技積極開發的汽車電子應用領域進度，營收比重也將由去年 5% ，提升到今年 6%。

晶技今 (21) 日召開法說，公司指出，中國石英元件供應鏈產品價格競爭壓力已趨於緩和，不過公司產品策略持續朝小型、高階化產品開發，避開市場競爭，預期第 1 季是今年谷底，第 2 季將較第 1 季走揚，全年營收可望較 2018 年 81.56 億元小幅成長。

產品應用別方面，網通與無線藍牙耳機應用，都將進一步擴張，今年網通應用占營收比重，將提升 2 個百分點，汽車電子營收比重也將同步上揚。

目前，市場上最熱門的如 AirPods 等無線藍牙耳機產品，晶技在美系客戶端目前供應僅為價格相對低的石英晶體元件，但是其他國際大廠急起直追，晶技開發的小型感測器，已逐步獲多家大廠認證採購。

中國通訊大廠華為積極擴張局端及手持設備全球市占率，受到美國政府積極展開各項制裁措施，晶技方面表示，華為仍正常下單採購，且拉貨正常。

法人估，華為對晶技的採購金額，已占晶技營收比重約 5% ，若華為受到美國制裁，晶技營收恐受衝擊，但晶技重申，並未感受到華為採購上的明顯變化。