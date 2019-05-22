全家賣鮮食再放大絕 潛在報廢品以「友善食光機制」7折賣

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (22) 日宣布，全台 3400 餘家店正式推出「友善食光機制」，透過首創兩大超商業界獨創新科技「時控條碼」和「時間定價」，讓消費者在商品效期前 7 小時起 (貼有友善食光標籤) 購買，結帳時經系統判定符合時間區段，也就是鮮食到期前 7 小時，可享 7 折友善優惠價，不僅可藉此減少食物到期報廢的浪費，並大幅降低加盟者的費用，進一步拉升單店的獲利表現。

全家商品本部部長黃君毅說明，目前全家友善食光商品數達 200 個品項，涵蓋 85% 鮮食，待後續微波條碼印刷技術克服後，袋裝小吃、小菜類也將納入此服務。

黃君毅也透露，第二階段為至今年底前將友善食光標籤擴大到一般商品，有助提升商品的銷售成長力。

目前已有近 10 家鮮食合作廠商加入此合作案，全家指出，歷經一年研究、測試和調整，參與測試店鋪從 60 家增至 200 家，成效明顯，依商圈不同，平均可增加潛在報廢食品 10-40% 的銷售機會。

黃君毅強調，日本全家有提供相同服務，但僅將商品效期設定在前 4-5 小時，相較下台灣對消費者的服務更加友善，同時，因過去報廢全由加盟者吸收，在友善食光機制全面上路後，拉升加盟者的營收和獲利表現可期。