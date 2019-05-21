Marvell 砸6.5億美元 收購格芯全資子公司 Avera Semi

根據《彭博社》報導，晶片設計商 Marvell(MRVL-US) 宣布，將以 6.5 億美元，收購格芯 (GlobalFoundries) 旗下全資子公司 Avera Semiconductor，藉以強化未來在 5G 領域的競爭力。

Avera Semiconductor 前身為 IBM 微電子業務，2015 年，格芯併購了該業務，並於 2018 年底，成立全資子公司 Avera Semiconductor，擁有約 800 名工程師，從事 ASIC 專用晶片設計。

Marvell 日前發布聲明，稱將以 6.5 億美元，收購 Avera Semiconductor 的基礎設施與設計團隊，如需滿足某些商業條件，之後將再支付 9000 萬美元給格芯，預計於明年 1 月底，完成這項交易。

Marvell 聲明指出，結合 Avera Semiconductor 的設計團隊，以及 Marvell 的技術平台，有利 Marvell 業務擴展，並為即將到來的 5G 時代，創造更好的發展。

Marvell 執行長 Matt Murphy 表示，該收購案強化了 Marvell 在 5G 市場的地位，有助滿足客戶需求，可望於 2020 年，為 Marvell 增加 3 億美元營收。

昨 (20) 日 Marvell 股價收跌 3.89%，至 21.74 美元；Investing.com 報價顯示，台北時間週二晚間 7 點 28 分，Marvell 盤前股價上漲 1.89%，至 22.15 美元。