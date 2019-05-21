補刀華為？德國半導體大廠英飛凌澄清：並未停止供貨

上週五 (17 日) 華為禁令生效後，英特爾等美國多家科技大廠紛紛宣布分手華為，停止供貨業務往來，外媒隨後傳出，德國半導體大廠英飛凌補刀華為，加入停止供貨陣營，週一 (20 日) 晚間英飛凌發表聲明澄清：並未停止向華為供貨。

自華為列入貿易黑名單上週生效後，Google 宣布暫停與華為往來業務，英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US) 和博通 (AVGO-US) 等晶片製造商皆已向員工表明將不再向華為供貨，並傳出德國半導體大廠英飛凌加入停止供貨的行列。

德國半導體大廠英飛凌週一 (20 日) 晚間澄清，截至今天，英飛凌向華為提供的絕大多數產品，皆不受美國出口管制法律的限制，因此這些出貨量將繼續。

英飛凌強調，只有美製商品才會受到出口管制的影響，該公司可以靈活地重新配置供應鏈，以應對法律的變化，我們能夠進行有效和主動的調整，以支持我們盡可能提供服務的能力。

華為同時發布聲明表示，其與英飛凌的供應鏈關係沒有改變。華為表示，英飛凌是華為的重要合作夥伴。近年來，雙方在業務合作方面保持了持續快速增長，並讚賞英飛凌的大力支持。

英飛凌將華為列為其電源管理和多市場 (PMM) 部門的主要客戶。日媒週一早前報導指出，華為列入交易黑名單之後，英飛凌將暫停華為的訂單交付，立即制定限制措施。此利空消息導致英飛凌週一股價下跌逾 4%。