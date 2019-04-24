〈房產〉麗寶旗下名軒淡水開發案動工 將成180億元總銷超級社區大案

麗寶集團旗下名軒開發 (1442-TW) 新北市淡海新市鎮大型開發案已經動工，總經理李木鐸今 (24) 日指出，此近 2000 戶大型社區開發案，將以邊建邊售方式於明年夏天銷售，總銷金額將達 170-180 億元。

名軒開發在淡水的此建案建地面積約 7625.16 坪，是以每坪 19.8 元標購取得，目前工程已進行地下室工程，預計將在 2020 年夏天開始銷售，預估此一近 2000 戶包括住宅、店面及辦公室的開發案在 2022 年完工。

李木鐸指出，由於名軒開發取得此一淡海新市鎮土地價格低廉，預計將推出低總價訴求的住宅銷售，預估 2022 年完工前銷售率將可達 4 成。

名軒開發去年財報營收為 9.45 億元，稅後純益為 1.21 億元，每股純益為 0.4 元；預估今年將以台中、桃園及羅東地區的新完成成屋為銷售重點，法人估其全年營收約在 28-30 億元。

李木鐸指出，由目前的全台房市交易現況來看，台中市的房市交易有明顯好轉的跡象，而名軒在台中旱溪等地區的建案銷售也明顯轉佳。

名軒及其子公司興博建設今日宣布，出售共同持有的高雄市岡山區工 3 用途土地 7168.33 坪，總金額為 8.61 億元，買方為台南地區建商陽光大道建設，將開發為科技廠辦，名軒在此一售地案預估獲利 1.6 億元，貢獻每股 0.53 元，此一交易案預計在第 3 季入帳。