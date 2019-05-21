美股盤後 — 費半慘跌！黑色星期一再臨 科技股成最失落板塊

美國商務部將華為列入貿易黑名單後，週一 (20 日) Google 等美國科技龍頭紛紛並宣告「分手」華為，每年總計 200 億美元半導體訂單恐飛，高通與博通暴跌近 6%，領跌科技股，費半浴血挫逾 4%。

週一 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 84.10 點，或 0.33%，收 25679.90 點。

那斯達克指數下跌 113.91 點，或 1.46%，收 7702.38 點。

標普 500 指數下跌 19.30 點，或 0.67%，收 2840.23 點。

費城半導體指數下跌 56.43 點，或 4.02%，收 1345.58 點。

標普 11 個主要板塊，僅公用事業、金融與能源板塊上揚；科技、房地產與材料板塊領跌。(圖片：finviz)

華為美國供應商週一股價血染，半導體類股全面淪陷。博通 (AVGO-US) 重挫 5.97%；高通 (QCOM-US) 重挫 5.99%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.56%；美光 (MU-US) 下滑 3.99%。

亞德諾半導體 (ADI-US) 下跌 3.30%；英特爾 (INTC-US) 下滑 2.96%；射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 下跌 4.16%；Skyworks (SWKS-US) 下跌 2.88%。

自華為列入貿易黑名單上週生效後，Google 宣布暫停與華為往來業務，英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US) 和博通 (AVGO-US) 等晶片製造商皆已向員工表明將不再向華為供貨，直到另行通知為止。

數據顯示，華為每年向美國購買 200 億美元的半導體。(圖片：AFP)

尖牙股 (FAANG) 週一全掉光。蘋果 (AAPL-US) 下滑 3.13%；Netflix (NFLX-US) 下滑 1.79%；臉書 (FB-US) 下跌 1.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.06%。

匯豐分析師 (HSBC) 分析師週日 (19 日) 發布報告顯示，蘋果的中國銷售問題並未消失，貿易戰引響中國消費者反美情緒是主因，拖累蘋果週一股價下跌超過 3％。

銀行股多小跌。花旗 (C-US) 下跌 0.17%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.023%；高盛 (GS-US) 下跌 0.096%。

台股 ADR 僅中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.51%。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 3.95%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.96%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.96%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.47%。

企業消息

投行 Wedbush 週日 (19 日) 調降特斯拉目標價，該投行分析師 Daniel Ives 認為特斯拉業務五花八門，降低業務核心 Model 3 的關注度，引發汽車需求與利潤的擔憂，特斯拉 (TSLA-US) 週一股價下挫 2.69%。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 主席 Ajit Pai 週一表示，有意批准美國兩大電信商 T－Mobile 和 Sprint 的合併，受此消息激勵 T－Mobile (TMUS-US) 週一股價上漲 3.87%，Sprint (S-US) 暴漲 18.77%，甚至一度暫停交易。

然而，美股尾盤傳出，美國司法部因損害行業競爭傾向於拒絕 T－Mobile 和 Sprint 的合併，這項世紀合併案未來仍可能遭遇挫折。

華爾街分析

投行 Evercore 估計，中國科技企業龍頭華為每年向美國購買 200 億美元的半導體，如今英特爾、高通、博通等美國科技大廠皆與華為切割，停止業務往來，引發晶片股重挫。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「顯然這些美國企業正在與他們的法規部門合作，以擺脫華為風險的局面。華為觸角科技行業多項領域，這就是為什麼這不是一朝一夕能解決的狀態。」

本月迄今美中貿易戰嚴重打擊股市。5 月標準普爾 500 指數下跌 3.6%，而道瓊指數和那斯達克指數分別下跌 3.4% 和 4.95%。

Alpine Macro 首席全球策略師 Chen Zhao 表示：「一場貿易戰將對美國和全球經濟增長產生影響，對資產配置、股票行業和美元產生顯著的影響，這結果在整個頭條新聞中都有所體現，市場遺忘的是，美國經濟也存在上行風險。」

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁 Raphael Bostic 週一 (20 日) 表示，聯準會 (Fed) 貨幣政策處於平衡狀態，沒有必要進行調整，今年降息或升息的機率是相同的。

Bostic 表示，目前存在很多風險，如果它們使經濟減弱，那麼降息可能是恰當的，如果這些風險以特定方式得到解決，經濟實際上可能會變得更強，我們可能希望升息。