博通遭控壟斷市場 傳美政府已擴大調查

據知情人士表示，美國反壟斷機構正擴大針對博通 (AVGO-US) 反壟斷的調查，並專注於該公司是否濫用市場主導地位來銷售其半導體產品。博通週一 (20 日) 股價盤中一度下跌逾 7%，收於 272.59 美元，較週五收盤價跌約 6%。

博通股價走勢 (圖片：谷歌)

消息指出，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正調查博通在 Wi-Fi 技術和交換機晶片市場上的行為是否損害公平的市場競爭，包括是否強迫客戶只能與博通合作與交易。據悉，該項調查範圍也涉及多項博通的其他晶片業務。

博通是智慧型手機和家用網路網最大 Wi-Fi 技術供應商之一，該公司的交換機晶片是控制電腦網路流量設備的核心，該產品目前也被用於思科 (CSCO-US) 和華為等公司的設備產品當中。

Broadcom 和 FTC 皆拒絕發表評論。博通的股價在週一盤中下跌多達 7.3%，延續了先前美政府對華為祭出禁令後所帶來的跌福。

隨著 FTC 主席 Joe Simons 誓言要加強針對科技公司的反壟斷審查，包含博通、谷歌 (GOOGL-US)、和臉書 (FB-US) 等科技大廠也陸續遭到關注並面臨反壟斷調查。今年早些時候，Simons 也創建了一個專門小組，專門負責審查科技公司的行為，以確保美國當局有能力控管這些科技大廠。

另一方面，消息人士也表示，歐盟也正在針對博通進行調查，旨在審查博通在有線和衛星產業用中向消費者提供的電視和網路機上盒硬體中的晶片銷售情況。