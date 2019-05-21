美鬆綁限制！核發臨時許可證 華為禁令推遲 90 日實施

美國商務部週一 (20 日) 鬆綁限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，允許華為購買美製產品，給予華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，避免中斷現有的網路與設備運作。

美國商務部週一 (20 日) 核准華為的臨時許可證，有效期至美東時間 8 月 19 日，允許華為購買美國製造的產品，以維護現有的網路運作，並為現有的華為手機提供軟體更新，華為禁令將不會在 90 天內強制執行。

前商務部官員、華盛頓律師 Kevin Wolf 表示，美國政府此舉似乎有意縮小對使用華為設備或系統的協力廠商受到的意外影響，竭力防止中斷網路營運。

如今美國放寬華為禁令，預料將受惠於偏遠美東的網路服務與行動電話服務供應商。

截稿前，華為尚未立即回應。

美國總統川普週三 (15 日) 簽署一項行政命令，宣布全國緊急狀態，禁止美企購買對「美國國安構成不可接受風險」的外國電信設備與服務，美國商務部隨即將華為與 70 家關係企業列入出口管制的實體名單，並於上週五 (17 日) 生效。

投行 Evercore 估計，中國科技企業龍頭華為每年向美國購買 200 億美元的半導體，如今英特爾、高通、博通等美國科技大廠皆與華為切割，停止業務往來，引發晶片股重挫。

外界認為，90 天過後，這將對華為的美國供應鏈產生直接、深遠和意想不到的後果，並嚴重影響華為出貨與現有手機業務。