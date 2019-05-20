川普引發反美情緒 中國傳唱「貿易戰之歌」：打得他魂飛膽也顫

根據《彭博社》報導，美國總統川普重燃貿易戰火，引發中國反美情緒，除口誅筆伐外，現在還能用唱的，中國網民近期開始傳唱一首以貿易戰為主題的歌曲，歌名就叫《貿易戰》，歌詞寫道，「肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫。」

5 月初，川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

美中爭端加劇，貿易談判陷入停擺，未來能否續談，還在未定之天；上週五，川普再度砲轟北京當局，稱「是他們破壞協議」；中國外交部發言人陸慷則強調，「美方背離了談判準則」。

上述情勢導致中國反美情緒高漲，網民開始傳唱《貿易戰》，歌詞寫道，「貿易戰嘿貿易戰！不怕他蠻橫來挑戰！嘿，不怕他蠻橫來挑戰！太平洋上展開了貿易戰，一帶一路連成了片。肇事者他敢打，打得他頭暈目也眩；肇事者他敢打，打得他魂飛膽也顫。兵來將擋，水來土掩，把肇事者徹底打翻。」

《貿易戰》為舊曲填新詞，是以 1960 年代抗日戰爭影片《地道戰》主題曲的曲調，重新填詞而成。

《貿易戰》創作者趙良田在接受《彭博社》採訪時說，選擇用《地道戰》的曲調，是因為它能讓人聯想到中國當前面臨的類似情形，「自貿易戰爆發以來，我總覺得有股想做點什麼的衝動。」

趙良田為退休官員，也是中國詩歌學院的成員，該學院隸屬於中國共產黨宣傳部部門；早在去年，趙良田便創作出《貿易戰》的歌詞，並於網路上發表。