【安聯投信】股市續修正 全球市場資金暫退潮

全球股市延續上周漲多調節壓力，本周走勢持續震盪修正。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 5 月 15 日一周資金流向，單周除歐非中東市場呈現小幅淨流入外，包括美、歐、新興市場等全球主要股市均出現淨流出，值得觀察的是，美國市場資金流出較狀況已見降溫。

安聯投信表示，隨著中國對美國加徵報復性關稅、美國總統川普宣布對中國網通大廠華為的禁令等貿易戰最新發展，加上來到歐美股市進入「Sell in May」的五月，市場避險情緒持續升溫，周五收盤時美股四大指數及歐股多走跌，其中費半指數受到華為禁令影響較大，跌幅最為明顯。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，美中貿易發展在上周未見減緩，因中國對美國價值 600 億美元商品加徵關稅回擊，以及美國政府將華為列入貿易黑名單等發展持續升溫；然而，市場傳出，美國商務部為減緩華為禁令對美國企業的衝擊，有可能核發效期達 90 天的臨時許可證，以維持既有網路設備的合理供貨及營運，為禁令帶來之負面效應留下了部分轉圜及緩衝空間；同時，美國企業獲利及信用體質仍相對強健、政府減稅政策等正面效應持續發酵，整體經濟應暫無系統性衰退或嚴重下檔的可能。

基於美國經濟基本面穩健、企業獲利優於預期等因素，謝佳伶認為，投資人在策略上仍可布局美國相關資產，善用成長股、可轉債和高收益債等三強資產，強化投資組合追漲抗跌的特性，以因應市場此時各式干擾及不確定性，確保收益成長。

謝佳伶提醒，全球今年基本面溫和成長趨勢不變，美國企業獲利成長仍是先低後高的局勢，因此在評價面修正後可留意布局機會；短期而言，建議投資人可以配置美元抗震型資產，以兼具收益與成長特質的多重資產作為核心配置，或保持部分現金比重，伺機加碼，由於後市不看淡，若股市出現拉回都是分批布局的進場點。

在台股的部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰多空消息在美中談判明朗化前將持續衝擊台股，但因先前許多受影響之台商已著手供應鏈重整，及安排資金回流台灣以降低風險，此時波動多維持在短線層面；展望後市，台股應為短空長多，鎖定體質佳且具成長性之個股或是族群逢低進場，仍為首要投資策略，基金投資人則不妨定期定額參與行情。

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。