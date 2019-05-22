印度大選落幕，避貿易戰好選擇

美中貿易戰越演越烈，新興市場在消息錯綜的狀況下，下跌了將近 7.8%，然而印度股市卻像走出了自己的路，自四月底至今（5/22）下跌後拉回平盤，反彈主要的原因是印度大選結果逐步明朗化，選舉投票已經於 5/19 日落幕，結果將在 5/23 日公佈，後續將如何影響，立刻搶先看。

1. 出口民調出爐，莫迪政黨呼聲高

上週末，印度的至少有 7 份出口民調出爐（出口民調是在選民走出投票所後，訪問得到的結果，通常較選前民調更準），顯示現任總理莫迪政黨有望贏得超過半數的席次，在下議院 545 席中，至少拿下 280 席，超過絕對多數的 272 席。

莫迪政府一向被視為支持商業和支持改革，如果民調結果與投票結果一致，背後代表的意義是莫迪與他的政黨在未來的 5 年可以繼續推行改革，是印度股市的大利多。

2. 新任央行總裁上任，降息還有空間

去年由於油價飆升帶動通膨隱憂，央行因此升息來壓抑通膨，然而不幸地也同時壓縮了經濟活動發展。印度去年的實質 GDP 成長率更跌破 7%，來到 6.6%。但近半年來油價在區間震盪，目前物價也維持在 2-3% 的溫和水準，且印度央行新任總裁在去年底上任後，已經透過連續降息兩次來展現鴿派的態度，最重要的是，目前印度實質利率在亞洲主要國家中，仍居前段班，代表央行仍有空間維持對市場較為友善的政策，逆轉去年經濟成長下滑的現象。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2015/5 - 2019/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 遠離中美貿易衝突的淨土，外資湧入支持

大部分的主要亞洲國家都高度仰賴進出口貿易，但是印度卻是其中的例外，主要的經濟成長組成項目是依靠龐大人口紅利組成的民間消費為主，占經濟成長約六成比重（59% 民間消費，10% 政府支出，36% 資本，-5% 淨出口，資料來源：印度統計局），貿易項目反而是進口比重比出口還多。也因此，印度受到本身國內經濟變化，比外圍貿易環境影響的程度還大。

目前印度的領先指標仍處在溫和上升段，外資看準了印度未來仍有期待的空間，截至今年 3 月，年初至今累積注入印度資金高達 179 億美元，已超出去年一整年累積 174 億美元，這將提供印度股市一定程度的支持。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著外資聰明投，選印度避開中美貿易衝突

延續先前 4 月對印度股市的看法，隨著莫迪政府能繼續推行改革的機率上升，貨幣政策偏寬鬆及經濟依舊穩健成長的情形下，印度市場近來吸引到大量外資青睞，但是股市卻是這幾天隨著選情明朗後，才開始有所表現。在新興市場中，也可以看見這波印度股市對最近中美貿易衝突免疫的獨特性。看好未來印度人口紅利將帶來強勁內需市場成長和勞動力，再加上莫迪連任的效益，令未來印度股市可期，可以考慮增加衛星部位中印度股市的比重。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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