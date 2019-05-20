此消彼長！實體百貨vs.電子商店的廝殺大戰

近年來，人們越來越盛行在網路上購物，而非跑到實體店面去消費。觀察美國這五年來，網路商店的銷售已大幅翻了兩倍，未來發展空間大，電子商務的浪潮正加速襲捲而來。

美國百貨公司銷售額 資料來源: US Census Bureau

根據美國人口普查局（Census Bureau）統計，今年美國四月份百貨公司的銷售額僅 121 億美元，較十年前已大幅衰退近四成，處於 27 年來的低點。許多未快速轉型的百貨公司難以支撐，去年 10 月美國老牌子百貨公司: 西爾斯百貨（Sears）就聲請破產保護。

相對的，美國零售銷售仍持續成長，其中百貨公司消失的營業額，正是被電子商店所分食著。

美國電子銷售佔整體零售比重 (%) 資料來源: Census Bureau

美國人口普查局（Census Bureau）統計，今年第一季美國網路零售占整體零售銷售比重已達 10.2%。20 年前這個比率還不到 1%。美國電子商務龍頭亞馬遜 (Amazon) 目前在網路銷售的市佔比已高達 49.1%。其他擁有實體通路的商家為求轉型，也紛紛加入戰場，其中，有四家實體通路的商家已打入美國前七大的網路商店。

這四家按照電子商店規模佔比排序，分別為: 沃爾瑪 (Walmart)3.7%, 家得寶 (Home Depot)1.5%, 百思買 (BestBuy)1.3%，還有梅西百貨 (Macy’s)1.2%。儘管部分店家不願意正面承認，近年來網路銷售額的增長速度，已大幅超過他們實體銷售的成長。

以梅西百貨為例，今年第一季的全球銷售淨額較去年同期衰退 4.9%。然而，在電子商務的部分，卻出現 37% 雙位數的增長。為了掩蓋實體店面銷售的下滑，包括梅西百貨等店家將其網路銷售的金額，已悄悄放入同店銷售 (comparable sales) 的數據裡。

資料來源: WOLFSTREET.COM

儘管目前美國網路零售的 10% 佔比，看起來似乎還不算太大，然而這已扼殺了許多實體通路。例如，實體影音出租店就是大幅銳減的最好例子，其他包括唱片行、玩具店、服飾店等實體店鋪也紛紛傳出關門的消息。而這個世紀性的轉變，預期將會持續好一段時間。誠然，目前還有許多通路難以遭網路取代，例如加油站、汽車營銷等等，但未來這些商店也可能將有所轉型，以適應更加電子化的世界。