〈台股風向球〉川普又喊「讓美國再次偉大」的用意？五窮緊箍咒還是難解

在美中雙方隔空放話令全球金融市場籠罩在貿易戰疑雲下，台股周線連 2 黑，累計 5 月以來跌點已達 583.62 點，在市場反應 4 月底貿易戰談判破局的的利空後，還能有更大的利空？資深交易員認為，一般預期，美中領導人將在 G20 高峰會才會碰頭，股市可稍獲喘息機會，但目前不確定性相當高，隨著五窮魔咒發威，不論做波段行情或是當沖難度都提高許多，謹慎因應為上策。

過去一周外資逃殺速度相當快，台幣重挫多達 1%，創近 2 半來低點，但是，也罕見出現資金主轉入資產股避風港，過去一周資產題材當道，如資產價值龐大的裕隆逆勢大漲達 15%，顯然部分資金未放棄布局，還是有意停泊在市場中，等候行情再度回溫。

法人認為，當前除了資產股，短線還有具南向概念或較不受貿易戰衝擊的內需股相對穩定，若能同時具備高殖利率，防禦性會更佳。

然而，目前僅限個股零星的發揮，貿易戰引發的系統性風險仍有升溫的可能性，美國總統川普周五突然在臉書喊出「讓美國再次偉大」，也宣布撤銷對加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅，還延後對歐洲和日本的汽車關稅，市場解讀為，全力將炮火對準中國，除目前禁止美國企業購買華為產品，為符合「讓美國再次偉大」的言論，可能再進一步擴大貿易戰的戰線。

即便 G20 高峰會川普和中國國家主席習近平將會面，市場寄望在此場峰會雙方可達成協議，然而，也有法人提出不同看法，目前距離美國總統大選 2020 年 11 月還有一段時間，不排除川普還會丟出震撼彈，雙方延遲至第三季才簽約的機率也不低。

除消息面紛雜，外資一周來的動態來看，賣超金額多達 512 億元，並呈現連 8 賣的態勢，其中，賣超幾乎都集中在大型權值股。

外資一周來賣超前 10 大標的分別為國泰金逾 12.2 萬張，新光金逾 10 萬張，群創 9.1 萬張，開發金 7.5 萬張，元大台灣 50 達 6.6 萬張，中鋼近 5.8 萬張，鴻海近 5 萬張，台積電、富邦金和中信金均超過 4 萬張。

技術面上，台股上檔有月線、季線甚至年線的重重反壓，僅半年線 10211 點還提供支撐力，台股反彈難度高，有待美中釋出善意訊息。