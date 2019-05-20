全球經濟成長下修至3.1% OECD：貿易戰阻礙復甦、危及投資

經濟合作暨發展組織 (OECD) 秘書長 Angel Gurria 今 (20) 日表示，美中貿易戰升溫，阻礙復甦、危及投資，是 OECD 在過去 12 個月內，把 2019 年全球經濟成長，從 3.9% 一路下修至 3.1% 的主因，可謂「成長之敵」。

5 月初，美國總統川普重燃貿易戰火，宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

美中爭端加劇，貿易談判似已陷入停擺，未來能否續談，還在未定之天；上週五，川普再度砲轟北京當局，稱「是他們破壞協議」；中國外交部發言人陸慷則強調，「美方背離了談判準則」。

Angel Gurria 在接受 CNBC 採訪時稱，貿易戰扼殺了經濟復甦，且可能造成更大的破壞，「不確定性是經濟成長的最大敵人」。

Gurria 強調，投資是帶動經濟成長的種子，當貿易不確定性對投資造成影響時，經濟成長將隨之下滑，這正是過去 12 個月內，OECD 把今年全球經濟成長，從 3.9% 一路下修至 3.1% 的主因。