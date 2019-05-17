歐股盤前─美中貿易戰疑慮未除 指數期貨走跌

美國總統川普週三簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，並授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，外界解讀，此舉是衝著華為而來；在美中衝突持續升溫的情況下，今 (17) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週五下午 2 點 30 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.47 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.39 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.40%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.82 %。

截至發稿，上證綜指下跌 2.20%，深證成指下跌 2.95%；南韓 Kospi 指數下跌 0.55 %，日經 225 指數上漲 0.89%；台股收跌 90.5 點，至 10384.11 點。

企業財報、經濟數據表現優於預期，暫時舒緩投資人對美中貿易緊張情勢的擔憂，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 214.66 點 (0.84%)，至 25862.68 點；標普 500 指數收漲 25.36 點 (0.89%)，至 2876.32 點；那斯達克指數收漲 75.90 點 (0.97%)，至 7898.05 點。

沃爾瑪、思科，上季財報亮眼，週四股價雙雙收漲；美國商務部數據顯示，4 月新屋開工增幅高於預期；此外，由勞工部數據可得知，上週美國初次申領失業救濟金人數降幅，較預期大。

美中貿易戰持續延燒，川普週三簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」。

川普雖未言明何謂「敵意企業」，但商務部於行政命令發布後不久，便將華為列入出口管制實體清單 (Entity List)，禁止華為及其子公司，與美國企業進行業務往來；商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 對媒體表示，出口管制於 5 月 17 日生效。

美國財政部數據顯示，中國 3 月持有的美債，減少 104 億美元，至 1.12 兆美元，為去年 11 月以來首次減持，並創 2017 年 5 月以來最低水準。

歐洲政壇消息方面，英國政府宣布，自 6 月 3 日當週起，國會議員可對脫歐協議法案進行辯論與投票；英國首相梅伊 (Theresa May) 已承諾，只要脫歐協議表決通過，她就會下台。